Préparons Noël à Freycenet-la-Cuche Salle des fêtes Freycenet-la-Cuche

Préparons Noël à Freycenet-la-Cuche

Salle des fêtes Le bourg Freycenet-la-Cuche Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

2 € pour la fabrique de Noel

Entrée au chapeau pour la veillée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Fabrique de Noël atelier à partir de 15h, découverte de la crèche (15h, 16h, 17h, 18h), puis soirée dès 18h30, veillée de Noël, avec Patrice REY du musée des croyances. Sur place: petite restauration, buvette. Organisé par les amis de Freycenet la Cuche

Salle des fêtes Le bourg Freycenet-la-Cuche 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Fabrique de Noël workshop from 3pm, discovery of the crib (3pm, 4pm, 5pm, 6pm), then evening from 6:30pm, Christmas Eve, with Patrice REY from the Museum of Beliefs. Snacks and refreshments on site. Organized by les amis de Freycenet la Cuche

