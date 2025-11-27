Près 4 ans après l’invasion de l’Ukraine : état des lieux Hors les murs Rennes Jeudi 27 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

**Un rendez-vous hors les murs à l’Espace Ouest-France. En partenariat avec l’association Solidarité Bretagne Ukraine.**

Conférence-débat sur les enjeux de cette guerre et les défis contemporains pour l’Europe avec **Kyrylo Halouchko**, docteur en histoire, chercheur à l’Institut d’Histoire d’Ukraine (Visioconférence), **Natalia Khomenko** et **Ivanna Kushnir**, Solidariré Bretagne Ukraine; **Tristan Lahais**, député d’Ille-et-Vilaine, Vice-président du groupe d’amitié France-Ukraine de l’Assemblée nationale ; **Oxana Melnvchuk**, politologue, directrice du centre de réflexion et de communication Unis pour l’Ukraine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-27T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T20:00:00.000+01:00

Hors les murs Les Champs Libres – 10 Cours des Alliés – 35 000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine