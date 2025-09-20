Prescriptions poétiques Maison de Chateaubriand Châtenay-Malabry

Prescriptions poétiques Maison de Chateaubriand Châtenay-Malabry samedi 20 septembre 2025.

Prescriptions poétiques 20 et 21 septembre Maison de Chateaubriand Hauts-de-Seine

Gratuit et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Passeur de Rimes, Jean-Yves Saez, propose une rencontre et un partage poétique, sous la forme des courtes séances individuelles de Poésithérapie afin d’aider à apaiser les maux de la vie, grâce aux mots des poètes d’hier et d’aujourd’hui.

Il vous remis une prescription personnalisée contenant des poèmes- remèdes, ainsi qu’une posologie et une notice d’emploi.

Maison de Chateaubriand 87 Rue de Châteaubriand, 92290 Châtenay-Malabry, France Châtenay-Malabry 92290 La Butte Rouge Hauts-de-Seine Île-de-France 0149732063 https://vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr Accès libre

Atelier Poésithérapie

© lepasseurderimes.fr