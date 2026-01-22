Présélection et finale de The Voice Kids au Jaï’s Beach Pub Le Jaï’s Pub Marignane

Présélection et finale de The Voice Kids au Jaï’s Beach Pub

Mercredi 28 janvier 2026.

Le mercredi 28 janvier à 14h Présélection.

Samedi 7 février 2026.

Le samedi 7 février à 15h Finale. Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Rendez-vous au Jaï’s Beach Pub pour une expérience unique et inoubliable The VOICE Kids . Appréciez les prestations vocales inspirantes des jeunes talents et passez un moment agréable dans cet établissement convivial.

A ne pas rater ! Venez nombreux.

.

Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 43 53 28

English :

Come to Jaï?s Beach Pub for a unique and unforgettable experience: The VOICE Kids . Enjoy inspiring vocal performances by talented youngsters and spend some quality time in this friendly establishment.

Not to be missed! Come one, come all.

L’événement Présélection et finale de The Voice Kids au Jaï’s Beach Pub Marignane a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de Marignane