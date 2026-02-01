Présence de Miss Curvy à Pesmes Place des Promenades Pesmes
Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes Haute-Saône
Gratuit
Début : 2026-02-15 15:00:00
L’association Valou organise un concert en présence de Miss Curvy Franche-Comté.
Rencontre et photos avec Miss Curvy à partir de 17h.
Vente de gâteaux et buvette sur place. .
Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
