Présence de Miss Curvy à Pesmes Place des Promenades Pesmes

Présence de Miss Curvy à Pesmes

Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 15:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

L’association Valou organise un concert en présence de Miss Curvy Franche-Comté.

Rencontre et photos avec Miss Curvy à partir de 17h.

Vente de gâteaux et buvette sur place. .

Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 77 48 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Présence de Miss Curvy à Pesmes

L’événement Présence de Miss Curvy à Pesmes Pesmes a été mis à jour le 2026-02-04 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY