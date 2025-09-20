Présence des chantiers d’insertion (remparts et grimpettes) de la Ville de Laon Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Laon

Présence des chantiers d’insertion (remparts et grimpettes) de la Ville de Laon 20 et 21 septembre Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Aisne

Accès gratuit

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette année encore les équipes des chantiers d’insertion de la Ville de Laon vous proposeront un programme en lien avec l’entretien du patrimoine laonnois, et vous présenteront leurs actions engagées tout au long de l’année en faveur de l’entretien des chemins (ou grimpettes) et de la restauration de la ceinture fortifiée.

Alors venez à leur rencontre !

Cloître de la bibliothèque Suzanne Martinet Rue Marcelin Berthelot – 02000 Laon Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

Cette année encore les équipes des chantiers d'insertion de la Ville de Laon vous proposeront un programme en lien avec l'entretien du patrimoine laonnois, et vous présenteront leurs actions

