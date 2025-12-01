Présence des violonistes et saxophonistes au marché de Noël Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Présence des violonistes et saxophonistes au marché de Noël

Place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

2025-12-20

Présence des violonistes et saxophonistes le samedi 20 décembre au marché de Noël de Villedieu-les- Poêles.

14h30 devant la mairie,

15h à la médiathèque,

15h30 à l’office du tourisme,

16h retour devant la mairie. .

Place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 84 01 emd.musiquedanse@outlook.fr

