Présence des violonistes et saxophonistes au marché de Noël Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
2025-12-20
Présence des violonistes et saxophonistes le samedi 20 décembre au marché de Noël de Villedieu-les- Poêles.
14h30 devant la mairie,
15h à la médiathèque,
15h30 à l’office du tourisme,
16h retour devant la mairie. .
Place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 51 84 01 emd.musiquedanse@outlook.fr
