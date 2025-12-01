Présence du Père Noël Saint-Pol-de-Léon
Présence du Père Noël Saint-Pol-de-Léon samedi 13 décembre 2025.
Présence du Père Noël
Centre-ville Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21
Venez nombreux rencontrer le Père Noël qui déambulera dans le centre-ville. .
Centre-ville Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne
English :
L’événement Présence du Père Noël Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-12-04 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX