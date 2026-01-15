PRÉSENCE SILENCIEUSE

Salle des associations Olonzac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

La réalisatrice , Laurence Kirsch, nous livre un témoignage sensible et poétique sur la maladie d’Alzheimer, sur les bouleversements familiaux que cela implique, mais aussi sur la vie en général, quand elle prend des chemins de traverse. La projection sera accompagnée d’une exposition photographique et d’une rencontre avec Sarah Desteuque, autour de son travail Aidant, Aidé cœur à corps engagé

La réalisatrice , Laurence Kirsch, nous livre un témoignage sensible et poétique sur la maladie d’Alzheimer, sur les bouleversements familiaux que cela implique, mais aussi sur la vie en général, quand elle prend des chemins de traverse. La projection sera accompagnée d’une exposition photographique et d’une rencontre avec Sarah Desteuque,

autour de son travail Aidant, Aidé cœur à corps engagé (Association Nos Mémoires Vives).

Exposition à partir de 20h.

Projection à 20h30

Échanges à l’issue du film puis apéro et grignotage partagés, pour finir la soirée en beauté !

Au plaisir de vous retrouver ! .

Salle des associations Olonzac 34210 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Director Laurence Kirsch’s sensitive, poetic account of Alzheimer’s disease and the upheavals it causes in the family, as well as life in general, when it takes unexpected paths. The screening will be accompanied by a photographic exhibition and a meeting with Sarah Desteuque, based on her work Aidant, Aidé c?ur à corps engagé

L’événement PRÉSENCE SILENCIEUSE Olonzac a été mis à jour le 2026-01-12 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC