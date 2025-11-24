Présence toujours renouvelée des héros de la mythologie grecque dans la culture européenne Atelier de la Manufacture Aix-en-Provence

Présence toujours renouvelée des héros de la mythologie grecque dans la culture européenne

Lundi 24 novembre 2025 de 18h30 à 20h30. Atelier de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-24 18:30:00

fin : 2025-11-24 20:30:00

2025-11-24

Conférence animée par Monique Trédé.

Qu’ils se nomment Œdipe, Médée, Ulysse, Antigone, Thésée, Phèdre et tant d’autres), les personnages de la mythologie grecque ont, dès leur apparition et à toutes les époques, irrigué les arts en Europe théâtre, poésie, opéra, romans, films ! Ainsi, Ovide, Racine, Offenbach, Goethe, d’Annunzio, Cacoyannis, pour ne citer que quelques noms, ont puisé dans cette source antique une inspiration qu’ils ont adaptée aux préoccupations de leur temps. A partir de quelques exemples, il conviendra de mettre en lumière la réinterprétation continue des mythes grecs. .

Atelier de la Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Hosted by Monique Trédé.

German :

Konferenz unter der Leitung von Monique Trédé.

Italiano :

Conferenza tenuta da Monique Trédé.

Espanol :

Conferencia de Monique Trédé.

