L’exposition présente un bestiaire singulier peuplé d’animaux en terre cuite, vêtus d’atours délicats, que la plasticienne, Véronique ATTIA, a créés à partir de dentelles, tissus peints, plumes tombées, enveloppant ces êtres d’un mystère, entre vestige d’un autre temps et songe éveillé. Certains, partiellement ornementés, se muent en des bas-reliefs, évoquant d’anciens rituels funéraires , tandis que d’autres rappellent la magie intemporelle des peintures rupestres. À travers l’animal, Véronique Attia offre une ode vibrante au souffle du vivant et aux murmures de l’oubli.

45 Rue de la Plage

Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 11 52 81 08 contact@veroniqueattia.com

English : Présences, à l’orée du vivant et de l’oubli

The exhibition presents a singular bestiary populated by terracotta animals dressed in delicate finery, created by Véronique ATTIA from lace, painted fabric and fallen feathers, enveloping these beings in a mystery somewhere between a relic of another time and a waking dream. Some, partially ornamented, become bas-reliefs, evoking ancient funerary rituals, while others recall the timeless magic of cave paintings. Through the animal, Véronique Attia offers a vibrant ode to the breath of life and the murmurs of oblivion.

German :

Die Ausstellung zeigt ein einzigartiges Bestiarium aus Terrakotta-Tieren in zarten Gewändern, die die Künstlerin Véronique ATTIA aus Spitzen, bemalten Stoffen und abgefallenen Federn geschaffen hat und die diese Wesen in ein Geheimnis hüllen, das zwischen einem Relikt aus einer anderen Zeit und einem Wachtraum liegt. Einige sind teilweise verziert und verwandeln sich in Basreliefs, die an alte Begräbnisrituale erinnern, während andere an die zeitlose Magie von Höhlenmalereien erinnern. Véronique Attias Tierbilder sind eine vibrierende Ode an den Atem des Lebendigen und das Flüstern des Vergessens.

Italiano :

L’esposizione presenta un singolare bestiario popolato da animali di terracotta vestiti con delicati abiti, creati da Véronique ATTIA con pizzi, tessuti dipinti e piume cadute, che avvolgono questi esseri in un mistero a metà tra le vestigia di un altro tempo e il sogno della veglia. Alcuni sono parzialmente ornati, diventando bassorilievi che evocano antichi rituali funerari, mentre altri ricordano la magia senza tempo delle pitture rupestri. Attraverso l’animale, Véronique Attia offre un’ode vibrante al respiro della vita e al mormorio dell’oblio.

Espanol :

La exposición presenta un singular bestiario poblado de animales de terracota ataviados con delicadas galas, creados por Véronique ATTIA a partir de encajes, telas pintadas y plumas caídas, que envuelven a estos seres en un misterio a medio camino entre el vestigio de otro tiempo y el sueño despierto. Algunos están parcialmente ornamentados, convirtiéndose en bajorrelieves que evocan antiguos rituales funerarios, mientras que otros recuerdan la magia intemporal de las pinturas rupestres. A través del animal, Véronique Attia ofrece una vibrante oda al aliento de la vida y a los murmullos del olvido.

