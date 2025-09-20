Présences clunisiennes. L’héritage de Cluny dans le Puy-de-Dôme Archives départementales du Puy-de-Dôme Clermont-Ferrand

Présences clunisiennes. L’héritage de Cluny dans le Puy-de-Dôme 20 et 21 septembre Archives départementales du Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez la nouvelle exposition des Archives départementales du Puy-de-Dôme !

La célèbre abbaye de Cluny, en Bourgogne, a rayonné dans toute l’Europe à partir du Xe siècle. Dans cette longue histoire, l’Auvergne, compte tenu de l’importance et du nombre de ses communautés monastiques, tient une place particulière. Ce patrimoine tend aujourd’hui à une reconnaissance mondiale et plusieurs sites puydômois, avec le soutien du Département, sont engagés dans une démarche d’obtention du label patrimoine mondial de l’UNESCO. Leur candidature est portée par la Fédération Européenne des Sites Clunisiens.

Les Archives du Puy-de-Dôme vous invitent à vous plonger dans 1000 ans d’histoire, qui ont marqué tant son patrimoine que son paysage, et dont les traces sont encore visibles aujourd’hui.

Des objets et documents originaux rarement montrés au public, notamment la vénérable charte de fondation de Sauxillanges, fille de Cluny, à l’histoire surprenante.

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75, rue de Neyrat, 63100 Clermont-ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 23 45 80 http://www.archivesdepartementales.puydedome.fr http://www.facebook.com/archivesdepartementalespuydedome

©Conseil départemental du Puy-de-Dôme