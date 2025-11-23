Présences Douces Retrouver l’harmonie Corps & Esprit

Foyer Socio-culturel Monestier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 09:00:00

fin : 2025-11-23 17:30:00

Date(s) :

2025-11-23

Une journée bien-être pour respirer, se ressourcer, apaiser le stress et reconnecter à soi. Ateliers, relaxation, partage et douceur au rendez-vous.

.

Foyer Socio-culturel Monestier 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 57 94 83

English :

A wellness day to breathe, recharge your batteries, relieve stress and reconnect with yourself. Workshops, relaxation, sharing and gentleness.

German :

Ein Wohlfühltag zum Durchatmen, Auftanken, Stress abbauen und sich wieder mit sich selbst verbinden. Workshops, Entspannung, Austausch und Sanftheit stehen auf dem Programm.

Italiano :

Una giornata di benessere per respirare, ricaricare le batterie, scaricare lo stress e riconnettersi con se stessi. Laboratori, relax, condivisione e dolcezza.

Espanol :

Una jornada de bienestar para respirar, recargar las pilas, aliviar el estrés y reconectar con uno mismo. Talleres, relajación, intercambio y dulzura.

L’événement Présences Douces Retrouver l’harmonie Corps & Esprit Monestier a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme Val de Sioule