Présences Photographies « L’homme et son environnement au cœur de la photographie » Ancienne église Saint-Jean-Baptiste Meysse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Présences Photographies « L’homme et son environnement au cœur de la photographie ». Trois artistes mettent à les éléments ainsi que la faune et la flore.

« Y être, y rester » de Liis Lillo, « Arthropoda » de Tristan Zilberman et « Les îles d’Aran » et « Aqua » de Beatrix Von Conta.À découvrir egalemnt rue Chevrière

Microminus, par Gaëtan Doremus.

L’association Sortir à Meysse vous invite à découvrir l’univers magique et coloré de Gaëtan Doremus, pour jouer aux apprentis entomologistes en parcourant l’exposition Microminus : partir à la recherche des petits bêtes, les nommer, trouver sa propre bête.

Ancienne église Saint-Jean-Baptiste Place de la vieille église, 07400 Meysse, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes. La vieille église abrite un baptistère paléochrétien (Haut Moyen Âge Ve siècle).

Deux exposition seront à découvrir en libre visite :

Tristan Zilbermann – Présences photographies