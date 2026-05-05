Presences silencieuses : promenade racontée dans le parc, Villa Widmann Rezzonico Foscari, Mira

Presences silencieuses : promenade racontée dans le parc Samedi 6 juin, 16h30 Villa Widmann Rezzonico Foscari Venezia

Entrée € 10,00 adultes, enfants jusqu’à 12 ans gratuit, sur réservation. Maximum 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Un itinéraire entre statues et figures mythologiques qui peuplent le Jardin historique et le Parc monumental : présences discrètes qui ne se révèlent qu’à ceux qui observent avec attention.

La journée se termine dans une atmosphère sereine, où le paysage et les sons se rencontrent : dégustation d’eaux aromatisées et tisanes froides dans le calme du lac romantique, tandis que la lumière se transforme et invite à la contemplation.

Possibilité de visite guidée à la maison du dimanche à 16h00 à tarif réduit

Villa Widmann Rezzonico Foscari Via Nazionale, 420 – 30034 Mira (Venezia) Mira 30034 Mira Porte Venezia Veneto +39 0415600690 https://villawidmann.servizimetropolitani.ve.it/la-villa/ [{« type »: « phone », « value »: « 0415600690 »}, {« type »: « email », « value »: « villawidmann@servizimetropolitani.ve.it »}] Le splendide jardin historique avec son parc monumental s’étend sur 16000 mètres carrés ornés de statues en pierre tendre de Vicence entourées de tilleuls, de cyprès et de marronniers. Les figures rappellent à la mémoire des dieux, nymphes et amours, présences muettes évoquant le monde féerique du classicisme. Les premiers documents dans lesquels on parle d’un jardin remontent à 1720 et le mérite de sa création revient au comte Serimann qui, ayant reçu en dot la propriété de sa femme Elisabeth Tornimben, voulut l’enrichir d’une cour et d’un jardin avec potager annexe. Ce fut cependant avec Elisabetta Widmann-Rezzonico à la fin du XIXe siècle que le Parc prit la physionomie que nous pouvons encore admirer aujourd’hui. Le romantique étang artificiel qui abrite des cyprès calvites aquatiques séculaires est très suggestif. Le Jardin de la Villa Widmann abrite quelques exemplaires de la Dogaressa une variété de rose gauloise créée « ad hoc » il y a quelques années par deux pépiniéristes et pa

Un itinéraire entre statues et figures mythologiques qui peuplent le Jardin historique et le Parc monumental : présences discrètes qui ne se révèlent qu’à ceux qui observent avec attention.

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