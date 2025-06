Présentation artistique Mariétou Thiam au Centre Social et Culture Fontaine Guéffier – Cie SenCirk Centre Social et Culturel Fontaine Gueffier Bagneux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-21T16:00:00 – 2025-07-21T18:00:00

Fin : 2025-07-21T16:00:00 – 2025-07-21T18:00:00

Avec l’appui du Centre Social et Culturel Fontaine Gueffier, le PPCM propose aux enfants du centre une rencontre artistique et pédagogique avec les artistes de la compagnie de cirque SenCirk : Mariétou Thiam et Mamadou Aïdara dit « Junior ».

À travers cette intervention, les enfants et habitant·es du quartier pourront découvrir l’univers artistique de Mariétou Thiam, son écriture liée à ses origines et sa pratique du cirque en tant que femme artiste africaine. Une introduction avant les ateliers hors-les-murs et les initiations au cirque de la « Pause Quartier », prévue le lendemain au sein du quartier de l’Abbé Grégoire, en présence des artistes.

Cet événement est porté par le Plus Petit Cirque du Monde, en partenariat avec le Centre Social et Culturel de la Fontaine Gueffier de la Ville de Bagneux.

Centre Social et Culturel Fontaine Gueffier 1, place de la Fontaine Gueffier 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 40 26 00 https://www.bagneux92.fr/152/que-faire-a-bagneux/les-csc/csc-de-la-fontaine-gueffier.htm Le centre social et culturel de la Fontaine Gueffier a pour objectifs pour tous les Balnéolais de créer du lien et de la convivialité, de permettre l’épanouissement et de favoriser l’accès à la culture et aux droits pour tous.

Avec sa double ambition de requalifier un quartier et d’y renforcer la vie associative locale, cet équipement devait traduire dans sa conception architecturale les valeurs d’ouverture et d’accueil ayant présidé à son projet. En réponse à un contexte urbain composé majoritairement de blocs, la proposition se caractérise par un bâtiment tout en courbes et en transparences, à la volumétrie sensuelle, implanté à l’angle de deux rues à forte déclivité. Son originalité réside dans son inscription en périphérie de parcelle, autour d’un patio. Ce jardin central, agrémenté d’une fontaine, est largement visible au travers d’un portique extérieur, et accessible au moyen de plusieurs entrées. Les façades sur rue, rythmées verticalement par des panneaux de béton blanc, permettent une douce modulation de la lumière, qui se répercute dans les espaces intérieurs.

