Présentation au public des romans en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 2025 Place Sainte-Croix Loudun

Présentation au public des romans en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 2025
Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun
Tarif : – –
19 septembre 2025
fin : 2025-09-19
2025-09-19
L’équipe de la médiathèque de Loudun vous présente les romans en lice. Venez les découvrir en avant-première et empruntez-les en exclusivité.
Entrée libre .
Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26
