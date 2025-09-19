Présentation au public des romans en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 2025 Place Sainte-Croix Loudun

Présentation au public des romans en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 2025

Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun

Début : 2025-09-19
2025-09-19

L’équipe de la médiathèque de Loudun vous présente les romans en lice. Venez les découvrir en avant-première et empruntez-les en exclusivité.
Entrée libre   .

Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26 

