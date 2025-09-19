Présentation au public des romans en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 2025 Place Sainte-Croix Loudun

Présentation au public des romans en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 2025 Place Sainte-Croix Loudun vendredi 19 septembre 2025.

Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun

2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

L'équipe de la médiathèque de Loudun vous présente les romans en lice. Venez les découvrir en avant-première et empruntez-les en exclusivité.

Entrée libre

Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

