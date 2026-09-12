Présentation au public des romans en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 2026 Place Sainte-Croix Loudun
vendredi 18 septembre 2026 · Place Sainte-Croix · Loudun
Informations pratiques
Loudun
Présentation au public des romans en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 2026
Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Rendez-vous pour découvrir la sélection de cette année, présentée par l’équipe de la médiathèque du Pays Loudunais.
Entrée libre Tout public .
Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26
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English : Présentation au public des romans en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 2026
L’événement Présentation au public des romans en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 2026 Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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