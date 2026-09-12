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Présentation au public des romans en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 2026 Place Sainte-Croix Loudun

vendredi 18 septembre 2026 · Place Sainte-Croix · Loudun

Présentation au public des romans en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 2026 Place Sainte-Croix Loudun

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place Sainte-Croix
Adresse
Médiathèque
Ville
86200 Loudun
Département
Vienne
Tarif

Loudun

Présentation au public des romans en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 2026

Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Rendez-vous pour découvrir la sélection de cette année, présentée par l’équipe de la médiathèque du Pays Loudunais.
Entrée libre Tout public   .

Place Sainte-Croix Médiathèque Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26 

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English : Présentation au public des romans en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 2026

L’événement Présentation au public des romans en lice pour le Prix Renaudot des Lycéens 2026 Loudun a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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