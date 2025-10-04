Présentation autour de la fabrication de bières artisanales Bibliothèque municipale De Champagneux Champagneux

Présentation autour de la fabrication de bières artisanales Samedi 4 octobre, 11h45 Bibliothèque municipale De Champagneux Savoie

Début : 2025-10-04T11:45:00 – 2025-10-04T12:45:00
Fin : 2025-10-04T11:45:00 – 2025-10-04T12:45:00

Présentation autour de la fabrication de bières artisanales par Laurent Rety de « L’écume du Guiers » suivie d’une dégustation

Bibliothèque municipale De Champagneux 151, place de la tuilerie 73240 Champagneux Champagneux 73240 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
