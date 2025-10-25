Présentation « Bannières de procession de l’église Saint-Hilaire histoire d’une restauration » Mairie Adriers

Présentation « Bannières de procession de l’église Saint-Hilaire histoire d’une restauration » Mairie Adriers samedi 25 octobre 2025.

Présentation « Bannières de procession de l’église Saint-Hilaire histoire d’une restauration »

Mairie 41 Rue Principale Adriers Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

L’église Saint-Hilaire d’Adriers conserve deux bannières de procession de la seconde moitié du 19e siècle représentant notamment le saint titulaire de l’église. En mauvais état, la commune s’est engagée dans leur restauration avec le soutien de la Communauté de communes Vienne et Gartempe dans le cadre de son fonds d’aide patrimoine. Les ateliers Pinton de Felletin, ont été chargés de ce travail minutieux. L’occasion de découvrir les secrets de cette restauration et de partager un savoir-faire particulier avec Carole Saint-Cricq, la restauratrice.

Sans réservation.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe. .

Mairie 41 Rue Principale Adriers 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

English : Présentation « Bannières de procession de l’église Saint-Hilaire histoire d’une restauration »

German : Présentation « Bannières de procession de l’église Saint-Hilaire histoire d’une restauration »

Italiano :

Espanol : Présentation « Bannières de procession de l’église Saint-Hilaire histoire d’une restauration »

L’événement Présentation « Bannières de procession de l’église Saint-Hilaire histoire d’une restauration » Adriers a été mis à jour le 2025-08-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne