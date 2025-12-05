Présentation Beaugency, portrait d’une ville Beaugency

Présentation Beaugency, portrait d’une ville

Valimage et la ville de Beaugency organisent une soirée de présentation et signature du livre Beaugency, portrait d’une ville de Marco Warmuth.

Le photographe allemand Marco Warmuth a passé deux mois en résidence à la Maison ligérienne de l’Image en 2025, dans le cadre du programme RESIDENZ. Séduit par le dynamisme de la vie associative, commerçante et culturelle de Beaugency et alentours, il a rencontré et photographié plus d’une centaine de personnes et structures pour réaliser son projet.

Les textes bilingues franco-allemand et les photographies rendent hommage aux associations, aux commerçants, aux producteurs locaux, travailleurs sociaux et municipaux et tous les acteurs du lien social qui font la richesse de notre territoire. .

English :

Valimage and the town of Beaugency are organizing an evening of presentation and signing of the book Beaugency, portrait d’une ville by Marco Warmuth.

German :

Valimage und die Stadt Beaugency organisieren einen Abend, an dem das Buch Beaugency, portrait d’une ville von Marco Warmuth vorgestellt und signiert wird.

Italiano :

Valimage e la città di Beaugency organizzano una serata per la presentazione e la firma del libro Beaugency, portrait d’une ville di Marco Warmuth.

Espanol :

Valimage y la ciudad de Beaugency organizan una velada de presentación y firma del libro Beaugency, portrait d’une ville de Marco Warmuth.

