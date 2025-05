Présentation cinématographique Stop Motion Image par Image ! – Médiathèque Mansle-les-Fontaines, 21 mai 2025 15:00, Mansle-les-Fontaines.

Présentation cinématographique Stop Motion Image par Image ! Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre Mansle-les-Fontaines Charente

2025-05-21 15:00:00

2025-05-21 18:00:00

2025-05-21

Présentation des ateliers d’été autour de la technique cinématographique Animation en volume « Stop motion ».

Le jour de la rencontre, les inscriptions se feront pour les ateliers prévus à l’été.

Médiathèque 21 Rue Grange du Chapitre

Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Presentation of summer workshops on the film technique: « Stop motion » volume animation.

Registration for summer workshops will take place on the day of the event.

German :

Vorstellung der Sommerworkshops rund um die Filmtechnik: Volumenanimation « Stop Motion ».

Am Tag der Veranstaltung werden die Anmeldungen für die im Sommer geplanten Workshops entgegengenommen.

Italiano :

Presentazione dei laboratori estivi sulla tecnica cinematografica: animazione volumetrica « stop motion ».

Le iscrizioni ai laboratori estivi si effettueranno il giorno dell’evento.

Espanol :

Presentación de los talleres de verano sobre la técnica cinematográfica: animación en volumen « Stop motion ».

La inscripción en los talleres de verano tendrá lugar el mismo día del evento.

