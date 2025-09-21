Présentation collection brodée Maison des Grenadières Cervières

Présentation collection brodée Maison des Grenadières Cervières dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Chapeaux brodés et confectionnés dans l’atelier de Johanna Charitopoulos

Maison des Grenadières 5, rue marchande 42440 Cervières, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Cervières 42440 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 24 98 71 http://www.grenadieres.com Située au cœur du village historique de Cervières, la Maison des Grenadières présente le savoir-faire de la broderie au fil d’or, présent depuis plus de cent ans dans le Haut-Forez. Visite à la découverte des Grenadières d’antan et des nouvelles brodeuses main, doigts de fées d’hier et d’aujourd’hui.

Johanna Charitopoulos