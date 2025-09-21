Présentation commentée de la Façade François 1er par le CRDMA 77 Hôtel de ville, salle des mariages Moret-Loing-et-Orvanne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Présentation gratuite.

Hôtel de ville, salle des mariages 26 rue Grande 77250 Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Seine-et-Marne Île-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025