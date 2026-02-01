Présentation Croix ansée en Egypte Atelier du Chat Marin Le Tréport
Présentation Croix ansée en Egypte Atelier du Chat Marin Le Tréport jeudi 26 février 2026.
Présentation Croix ansée en Egypte
Atelier du Chat Marin 11 rue du Commerce Le Tréport Seine-Maritime
Début : 2026-02-26 15:00:00
Dans le cadre de l’exposition Les Croix du Tréport à l’atelier Fontaine de la Mare et du chat Marin, il vous est proposé,
une évocation de la Croix ansée en Egypte, en présence de Suzanne Thivellier-Perrin, suivie d’une projection sur l’égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt.
Renseignements au 06 72 85 79 72. Gratuit. .
Atelier du Chat Marin 11 rue du Commerce Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 85 79 72 fontainedelamare1@gmail.com
