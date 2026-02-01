Présentation Croix ansée en Egypte Atelier du Chat Marin Le Tréport

Présentation Croix ansée en Egypte

Atelier du Chat Marin 11 rue du Commerce Le Tréport Seine-Maritime

Début : 2026-02-26 15:00:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26

Dans le cadre de l’exposition Les Croix du Tréport à l’atelier Fontaine de la Mare et du chat Marin, il vous est proposé,

une évocation de la Croix ansée en Egypte, en présence de Suzanne Thivellier-Perrin, suivie d’une projection sur l’égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt.

Renseignements au 06 72 85 79 72. Gratuit. .

