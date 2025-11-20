Présentation d’auteurs au K-Limots Auteurs Eco Domaine de la Fontaine Pornic

Présentation d’auteurs au K-Limots Auteurs

Les mots s’invitent à l’Eco-Domaine venez rencontrer ceux qui les font vibrer.

L’Eco-Domaine La Fontaine accueille une rencontre littéraire unique. Alain Barré animera des interviews avec huit auteurs du salon K-Limots Auteurs, qui viendront présenter leurs ouvrages et échanger avec le public. Un moment privilégié pour découvrir des univers d’écriture variés, poser vos questions et partager la passion des mots dans un cadre inspirant. .

English :

Words come to the Eco-Domaine: come and meet the people who make them tick.

German :

Die Wörter laden sich in die Eco-Domaine ein: Lernen Sie die Menschen kennen, die sie in Schwingung versetzen.

Italiano :

Le parole vengono all’Eco-Domaine: venite a conoscere le persone che le fanno funzionare.

Espanol :

Las palabras llegan al Eco-Domaine: venga a conocer a las personas que las hacen vibrar.

