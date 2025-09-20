Présentation de Bazouges-la-Pérouse, Petite Cité de Caracatère® Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:00:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de Tourisme propose une présentation de Bazouges-la-Pérouse, labellisée Petite Cité de Caractère®.

Anne-Michèle de l’équipe de l’Office de Tourisme vous proposera sur la place de l’hôtel de ville une courte présentation (30min) qui introduira l’histoire du village et évoquera les éléments incontournables à ne pas manquer dans le centre-bourg.

Suite à cette présentation, les visiteurs pourront poursuivre sur une visite libre du bourg en suivant le parcours d’interprétation, les invitant à découvrir les façades remarquables, entre granit et pans de bois, l’intrigante église Saint-Pierre-et-Saint-Paul et son vitrail classé…

Deux présentations sont proposées : le samedi 20 et le dimanche 21 septembre à 10h30.

Bazouges-la-Pérouse 2 place de l’hôtel de ville 35560 Bazouges-la-Pérouse Bazouges-la-Pérouse 35560 L’Etang Ille-et-Vilaine Bretagne +33 (0)2 99 97 40 94 https://www.tourisme-marchesdebretagne.com/decouvrir/bazouges-la-perouse-petite-cite-de-caractere/ Siège de puissantes institutions au Moyen-Âge, la cité de Bazouges-la-Pérouse conserve encore aujourd’hui le charme de son bâti de caractère avec son église singulière, ses demeures de granit et de pan de bois. Elle vous surprendra également par la beauté de ses espaces naturels. Parkings en centre-bourg

