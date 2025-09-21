Présentation de chars, tombereaux et autres matériels agricoles ruraux de facture locale La Terre Dieu Ozolles

Exposition sous réserve de météo favorable | Entrée libre.

Depuis 40 ans, Michel Nioulou s’attache à préserver les matériels agricoles de fabrication artisanale et locale du Brionnais, du Charollais et des régions environnantes.

La conservation du matériel à traction animale est souvent orientée vers les carrosses, voitures à cheval de marché, de dimanche, et différentes pièces de prestige. C’est tout l’inverse que ce collectionneur s’attache à conserver, restaurer et présenter aujourd’hui.

Les matériels de travail agricole du quotidien ont malheureusement d’ordinaire une destinée de pots de fleurs dans les communes, chez les particuliers, voire même dans certains musées, plus qu’un intérêt patrimonial aux yeux du public. C’est pourtant tout un pan du monde rural qui disparaît sans émouvoir personne. Michel Nioulou n’a de cesse d’œuvrer à sa préservation à titre historique et patrimonial.

Vous pourrez découvrir une partie de sa collection (chars, tombereaux, trinqueballes, bétaillères, etc.) et vers 15h30, vous assisterez à une démonstration de cerclage à chaud de deux roues en bois neuves.

Acteur dans le maintien et la promotion de la traction bovine en France et l’un des trois derniers fabricants de jougs français, Michel Nioulou vous proposera aussi de visionner des films sur l’attelage de travail actuel en traction bovine.

La Terre Dieu, 71120 Ozolles
06 74 94 94 18
https://www.instagram.com/du.bois.aux.jougs.et.alentours/

© Collection Michel Nioulou