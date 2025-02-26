Présentation de courts métrages, sur le thème de Noël La Fère

Présentation de courts métrages, sur le thème de Noël

Rdv le mercredi 10 décembre à la bibliothèque de La Fère pour une présentation de courts métrages sur le thème de Noël par l’association du Ciné-Jeune de l’Aisne.

À destination des enfants et familles 0 .

