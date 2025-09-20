Présentation de dessins inédits de Louis Delaporte Médiathèque Jacques-Lanzmann Loches

Présentation de dessins inédits de Louis Delaporte Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00 Médiathèque Jacques-Lanzmann Indre-et-Loire

12 pers. max. par visite / Sur réservation / Durée : 45 min.

Présentation des planches gravées de l’Album Pittoresque de Louis Delaporte et de quelques croquis inédits.

RDV : Médiathèque Jacques Lanzmann

Gratuit / Tel : 02 47 91 82 82

Médiathèque Jacques-Lanzmann 24 avenue du Bas-Clos 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 59 48 21

Visite commentée

« Louis Delaporte, Croquis réalisé lors de l’expédition du Mékong, 1866-1868, collection particulière »