Présentation de documents patrimoniaux – Bibliothèque Ceccano Bibliothèque Ceccano Avignon

Présentation de documents patrimoniaux – Bibliothèque Ceccano Samedi 20 septembre, 10h00 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Présentation de documents patrimoniaux

Départ toutes les heures à 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30.

Venez découvrir les trésors cachés des collections patrimoniales conservées à la Bibliothèque Ceccano !

Tout au long de la journée, venez découvrir de nombreux documents, anciens ou récents, issus des collections patrimoniales. Voyagez, rêvez, partagez les coups de cœur des équipes du service de la Bibliothèque patrimoniale et faites-nous part des vôtres.

Gratuit,

Durée 30 min

Réservation obligatoire

Bibliothèque Ceccano 2bis Rue du Laboureur, 84000 Avignon, France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville d’Avignon