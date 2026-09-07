Présentation de documents : tête à tête patrimonial, Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer, Saint-Omer

dimanche 20 septembre 2026 · Bibliothèque et archives d'agglomération du Pays de Saint-Omer · Saint-Omer

Informations pratiques

Présentation de documents : tête à tête patrimonial Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez un manuscrit enluminé exceptionnel lors d’une visite privilégiée dans le bureau de la direction: Pendant 30 minutes, explorez ce témoignage unique du savoir et de l’histoire.

Bibliothèque et archives d’agglomération du Pays de Saint-Omer 40 Rue Gambetta, 62500 Saint-Omer, France Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0374182100 https://www.bibliotheque-agglo-stomer.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 74 18 21 00 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.bibagglo@ca-pso.fr »}]

Découvrez un manuscrit enluminé exceptionnel lors d’une visite privilégiée dans le bureau de la direction: Pendant 30 minutes, explorez ce témoignage unique du savoir et de l’histoire.

©BIBLIOTHÈQUE D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER