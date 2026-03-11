Présentation de ILICO Petit auditorium Limoges
Petit auditorium 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Dans le cadre du mois du Logiciel Libre, venez découvrir ILICO. Il s’agit d’une association qui propose différents services libres comme la fourniture d’accès à internet, l’hébergement et la messagerie en ligne.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
