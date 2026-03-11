Présentation de ILICO Petit auditorium Limoges

Présentation de ILICO

Petit auditorium 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Dans le cadre du mois du Logiciel Libre, venez découvrir ILICO. Il s’agit d’une association qui propose différents services libres comme la fourniture d’accès à internet, l’hébergement et la messagerie en ligne.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Petit auditorium 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

