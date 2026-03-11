Présentation de ILICO Petit auditorium Limoges

Présentation de ILICO 2 place Aimé Césaire Limoges 2026-03-20

Présentation de ILICO Petit auditorium Limoges vendredi 20 mars 2026.

Présentation de ILICO

Petit auditorium 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20

Date(s) :
2026-03-20

Dans le cadre du mois du Logiciel Libre, venez découvrir ILICO. Il s’agit d’une association qui propose différents services libres comme la fourniture d’accès à internet, l’hébergement et la messagerie en ligne.

Informations complémentaires auprès des organisateurs.   .

Petit auditorium 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Présentation de ILICO

L’événement Présentation de ILICO Limoges a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Limoges Métropole

Prochains événements à Limoges