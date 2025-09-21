Présentation de la chapelle Sainte-Guillaume Chapelle Saint-Guillaume Sainte-Gemme

Présentation de la chapelle Sainte-Guillaume Dimanche 21 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Guillaume Deux-Sèvres

Gratuit.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Venez découvrir la chapelle Saint-Guillaume, un véritable trésor d’histoire et d’art. Laissez-vous conter l’histoire fascinante de ce lieu et admirez ses exceptionnelles fresques romanes, qui ornent encore ses murs.

C’est une occasion unique de voir de près un patrimoine rare et de plonger dans le passé.

Chapelle Saint-Guillaume 1 Rue de l’Ermite, 79330 Sainte-Gemme Sainte-Gemme 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

© Service patrimoine, ville de Thouars