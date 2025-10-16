Présentation de la cité administrative d’Amiens Cité administrative d’Amiens Amiens

Présentation de la cité administrative d’Amiens 16 – 18 octobre Cité administrative d’Amiens Somme

Présentation des étapes de construction de la cité administrative d’Amiens. Cette construction correspond à la volonté de transition écologique et de sobriété foncière par le regroupement de 14 services et opérateurs de l’Etat. Son architecture propose une autre expérience du lieu de travail avec une attention sur la luminosité pour chaque poste de travail, Labellisé Passivhaus, ce projet conçu par l’architecte Steven Ware d’Art and Build est l’un de ses projets majeurs. Il s’impose en matière de développement durable en intégrant des principes bio adaptatives innovants.

Nous vous proposons de découvrir les planches; la maquette qui ont conduit à ce choix ainsi que les étapes de construction dans le hall du 15 au 17 octobre pendant les horaires d’ouverture de la cité au 53 rue de la Vallée à Amiens. Nous proposons un atelier dessin croquis point de vue (matériel non fourni) sur les bâtiments de la ville le samedi 18 octobre de 10h à 12h en vous ouvrant la salle polyvalente qui permet d’observer entre autres la cathédrale, la tour Perret.

Les inscriptions se font par retour de mail sur pref-cite@somme.gouv.fr avant le 17 octobre prochain rendez vous à 9h45 au 53 rue de la vallée à Amiens.

Cité administrative d’Amiens 53 rue de la Vallée 80000 AMIENS Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« link »: « mailto:pref-cite@somme.gouv.fr »}]

