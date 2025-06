Présentation de la collection de Rita Tataï Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen

Présentation de la collection de Rita Tataï Maison Rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen dimanche 27 juillet 2025 .

Présentation de la collection de Rita Tataï Dimanche 27 juillet, 11h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

Plein tarif : 6€

Tarif réduit : 4€

Abonnement annuel ou Pass famille : 14€

Groupes (+12 pers) / Animations ponctuelles : se renseigner

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-27T11:00:00 – 2025-07-27T19:00:00

Fin : 2025-07-27T11:00:00 – 2025-07-27T19:00:00

De fil en kelsch, rencontrez également Pia Clauss de l’Atelier Sur Mesure de Seebach, ainsi que l’association des Kornresle d’Aschbach, qui fait revivre les costumes et habits d’antan !

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.maison-rurale.fr »}]

Rita Tataï, costumière et créatrice de Geht’s In, réinterprète le vêtement alsacien et présente sa pétillante collection, l’Alsace Chic et Rock, tout au long de l’après-midi. Costumes collection

Atelier La Colombe / CP Faon Photography