Présentation de la collection d’œuvres sur la Bretagne

Par Bretagne Musées dans le cadre de la Micro-Folie Médiathèque le Tempo Vezin-le-Coquet Vendredi 14 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

500 œuvres illustrent un patrimoine breton pluriel, entre mémoire et création contemporaine

### 500 œuvres illustrent un patrimoine breton pluriel, entre mémoire et création contemporaine

Les œuvres présentées dans cette collection numérique régionale couvrent un large spectre temporel et thématique : art préhistorique, antique, médiéval, classique, moderne et contemporain. Le parcours donne à voir des objets témoignant de la richesse et du rayonnement de la culture mégalithique bretonne, des chefs-d’œuvre de l’École de Pont-Aven, met en lumière la diversité de l’artisanat d’art breton. Il rend également hommage à l’histoire maritime et industrielle de la région. La mer, omniprésente, est célébrée dans ses dimensions paysagères, économiques, sociales et militaires comme imaginaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-14T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-14T20:00:00.000+01:00

1



Médiathèque le Tempo 11 Contour de l’église , 35132 Vezin-le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine