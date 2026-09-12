Présentation de la Description de l’Égypte par la bibliothèque des Amours jaunes, Manufacture des Tabacs, Morlaix

Informations pratiques

Présentation de la Description de l’Égypte par la bibliothèque des Amours jaunes Dimanche 20 septembre, 15h00 Manufacture des Tabacs Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Autour du sarcophage égyptien de la collection du musée des Jacobins, venez retrouver Nicolas Le Boênnec, archiviste de la ville de Morlaix qui vous présentera l’ouvrage la Description de l’Egypte.

Cette encyclopédie est née de l’expédition française en Égypte menée par Napoléon Bonaparte entre 1798 et 1801. Cette expédition militaire avait pour objectif de contrôler l’Égypte, mais elle comportait également une mission scientifique d’envergure. Napoléon embarqua avec lui une Commission des sciences et des arts, composée de plus de 160 savants et ingénieurs issus de disciplines variées : mathématiques, astronomie, médecine, histoire naturelle, architecture et linguistique. Leur mission était de documenter l’Égypte sous tous ses aspects, selon l’esprit des Lumières et des grandes explorations scientifiques du 18e siècle.

Manufacture des Tabacs 41, quai de Léon, 29600, Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne 02 98 62 39 39 https://www.morlaix-communaute.bzh/Visiter-Sortir/La-Manufacture-des-Tabacs https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/manufacture-des-tabacs-de-morlaix;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000015 Ensemble industriel datant de 1868 relatif au broyage du tabac à priser (moulin à poudre).

Venez retrouver Nicolas Le Boênnec, archiviste de la ville de Morlaix, qui vous présentera l’ouvrage la Description de l’Egypte.

© Musée des Jacobins, Morlaix, 2026