Présentation de la façade rénovée d’une ancienne chancellerie médiévale Musée alsacien Haguenau samedi 20 septembre 2025.

Nombre de places limité à 30 personnes. La visite commentée dure 50 minutes.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:50:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:50:00

Redécouverte de la façade rénovée de l’ancienne Chancellerie de Haguenau et de son horloge astronomique, avec Joseph Gentner, de la Société d’histoire et d’archéologie de Haguenau.

Musée alsacien 1 Place Joseph Thierry, 67500 Haguenau, France Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33388065999 https://www.ville-haguenau.fr/fr/page/musee-alsacien Ancienne chancellerie de la fin du XVe siècle, c’est le vestige le plus concret des anciens pouvoirs de la ville impériale. Ici étaient tenus en sécurité les archives et le trésor de la ville. Le musée alsacien abrite de nombreux objets utilitaires ou décoratifs qui témoignent plus particulièrement de l’art de vivre en Alsace durant le XIXe siècle. Une salle est réservée aux différents costumes régionaux. La reconstitution d’un atelier de potier occupe une salle du musée à côté d’un intérieur traditionnel avec sa cuisine et sa “Stube” (chambre) équipée d’une alcôve. L’horloge astronomique est une copie de celle construite pour Ulm (Allemagne) en 1581 par le Suisse Isaac Habrecht. En bus : ligne 1 et 2 arrêt Ancienne Douane. En voiture : parkings Vieille Ile et Halle aux Houblons. A pied : 10 minutes depuis la gare

© Ville de Haguenau