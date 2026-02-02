Présentation de la formation « Reprise d’entreprise et durabilité : la stratégie gagnant » Mercredi 4 février, 10h00 Inscription gratuite et obligatoire

Une formation courte 100% en ligne pour accompagner les repreneurs

Webinaire animé par Christophe Herriau, maître de conférences à l’IGR-IAE Rennes-Université de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-04T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-04T10:45:00.000+01:00

2

https://events.teams.microsoft.com/event/c6443a8f-9421-45b3-ac39-98a01147c75a@c3b27f09-80af-476d-a627-5ee097fbbea1



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

