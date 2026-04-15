Présentation de la formation « Vivre ensemble au travail » Lundi 27 avril, 12h00 Inscription gratuite et obligatoire

Une formation courte 100% en ligne pour favoriser un climat professionnel respectueux, serein et inclusif.

Webinaire animé par Anne Joyeau et Brigitte Feuillet-Liger responsables pédagogiques de la formation de l’Université de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-27T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-27T13:00:00.000+02:00

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https://events.teams.microsoft.com/event/9be4eccb-a9b8-48da-aece-4abba3382216@c3b27f09-80af-476d-a627-5ee097fbbea1



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