Présentation de la lacto-fermentation Maison pour tous Barcus

Informations pratiques

Barcus

Présentation de la lacto-fermentation

Maison pour tous 1160 route principale Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

L’association Elkarbidea vous invite à Barcus.

Maitena interviendra au sujet de la lacto-fermentation, technique de conservation ancestrale. Elle présentera ses bienfaits et nous expliquera pourquoi ces savoirs anciens retrouvent tout leur sens aujourd’hui. Pour clôturer la soirée, apéro dégustation de produits fermentés et auberge espagnole cidre, bière, vin, olives, fromages, saucisson sec, pain, etc. .

Maison pour tous 1160 route principale Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Présentation de la lacto-fermentation

L’événement Présentation de la lacto-fermentation Barcus a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Pays Basque