Présentation de la maquette du Grand Théâtre d’Angers Grand Théâtre d’Angers Angers

Présentation de la maquette du Grand Théâtre d’Angers 20 et 21 septembre Grand Théâtre d’Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Présentation de la maquette du Grand Théâtre d’Angers par les étudiants de Master 1 de l’ESTHUA

Grand Théâtre d’Angers 3 rue Louis de Romain, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241238000

© Jérôme Pouille