Présentation de la maquette du Grand Théâtre d’Angers Grand Théâtre d’Angers Angers
Présentation de la maquette du Grand Théâtre d’Angers Grand Théâtre d’Angers Angers samedi 20 septembre 2025.
Présentation de la maquette du Grand Théâtre d’Angers 20 et 21 septembre Grand Théâtre d’Angers Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Présentation de la maquette du Grand Théâtre d’Angers par les étudiants de Master 1 de l’ESTHUA
Grand Théâtre d’Angers 3 rue Louis de Romain, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241238000
Présentation de la maquette du Grand Théâtre d’Angers
© Jérôme Pouille