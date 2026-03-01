Présentation de la Nintendo Switch 2 Place de la Mairie Morteaux-Coulibœuf

Présentation de la Nintendo Switch 2

Les bibliothécaires de la médiathèque vous proposent de venir découvrir la Nintendo Switch 2.

Venez affronter vos adversaires au cours d’un tournoi sur le célèbre jeu Mario Kart World!

Sur inscription

Ouvert à tous, sur inscription .

Place de la Mairie Médiathèque de Morteaux-Couliboeuf Morteaux-Coulibœuf 14620 Calvados Normandie +33 2 58 11 00 00 mediatel@paysdefalaise.fr

English : Présentation de la Nintendo Switch 2

The media library’s librarians invite you to come and discover the Nintendo Switch 2.

Come and take on your opponents in a tournament on the famous game Mario Kart World!

Registration required

