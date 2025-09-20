Présentation de la nouvelle séance « Le pharaon qui comptait les étoiles » Planétarium Reims

Présentation de la nouvelle séance « Le pharaon qui comptait les étoiles » Planétarium Reims samedi 20 septembre 2025.

Durée : 30 minutes. Public : Adultes et enfants à partir de 5 ans.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Partez pour un fabuleux voyage aux côtés du jeune pharaon Chepseskaf, en quête du secret pour ralentir le temps et bâtir sa pyramide. Sous le ciel mystérieux de l’Égypte ancienne, laissez-vous emporter par une aventure magique et poétique, où Soleil, Lune et étoiles deviennent les clés pour apprendre à lire le ciel… et comprendre le temps qui passe.

Planétarium 49 Avenue du Général de Gaulle, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 35 34 70 http://www.reims.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 35 34 70 »}] Le planétarium est un outil pédagogique et d’information grand public unique dans la région, associé à une technique multimédia pour se familiariser avec les constellations, découvrir les planètes du système solaire et l’univers dans son ensemble.

La découverte commence par l’espace muséographique, puis se poursuit dans la salle de projection hémisphérique équipée d’un projecteur astronomique ultramoderne, unique en France, muni de près de 7 000 fibres optiques permettant de reconstituer un ciel étoilé identique à celui observé dans la nature.

© Marine Delcroix – Planétarium de Reims