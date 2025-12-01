Présentation de la peinture Marchands de fruits à Venise Place Isabelle d’Orléans Eu

Présentation de la peinture Marchands de fruits à Venise

Place Isabelle d’Orléans Château d’Eu Salle du Carrosse Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 20:00:00

fin : 2025-12-17 20:45:00

Date(s) :

2025-12-17

Gratuit.

Découvrez des œuvres issues des réserves, en lien avec la saison écoulée ou celle à venir. L’équipe du musée a choisi de mettre en lumière l’histoire du tableau Marchands de fruits à Venise

C’est l’occasion de présenter pour la première fois cette peinture achetée par la ville d’Eu en 1964, date à laquelle le château d’Eu et de son ameublement deviennent municipaux.

Témoignage de la décoration du château au début du 20ème siècle, de récentes découvertes ont permis de mieux cerner l’histoire de cette toile qui vous fera voyager en Italie. .

Place Isabelle d’Orléans Château d’Eu Salle du Carrosse Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 28 20 76 chateau-musee@ville-eu.fr

