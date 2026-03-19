Présentation de la programmation du 80e Festival d’Avignon La FabricA Avignon

Présentation de la programmation du 80e Festival d’Avignon

La FabricA 11 rue Paul Achard Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 16:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Le Festival d’Avignon donne rendez-vous à La FabricA pour la présentation de la programmation. À l’occasion de la 80e édition, elle prendra une toute nouvelle tournure.

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La FabricA 11 rue Paul Achard Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 27 66 50

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English : Presentation of the 80th Festival d’Avignon program

The Festival d’Avignon invites you to La FabricA for the presentation of its program. For the 80th edition, it will take on a whole new twist.

L’événement Présentation de la programmation du 80e Festival d’Avignon Avignon a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Avignon Tourisme