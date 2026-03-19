Présentation de la programmation du 80e Festival d’Avignon La FabricA Avignon
Présentation de la programmation du 80e Festival d’Avignon La FabricA Avignon mercredi 8 avril 2026.
Présentation de la programmation du 80e Festival d’Avignon
La FabricA 11 rue Paul Achard Avignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 16:30:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Le Festival d’Avignon donne rendez-vous à La FabricA pour la présentation de la programmation. À l’occasion de la 80e édition, elle prendra une toute nouvelle tournure.
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La FabricA 11 rue Paul Achard Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 27 66 50
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English : Presentation of the 80th Festival d’Avignon program
The Festival d’Avignon invites you to La FabricA for the presentation of its program. For the 80th edition, it will take on a whole new twist.
L’événement Présentation de la programmation du 80e Festival d’Avignon Avignon a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Avignon Tourisme