Présentation de la programmation, Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

C’est la rentrée ! Le Tetris rouvre ses portes pour une nouvelle saison, toujours avec cette volonté de ravir les oreilles curieuses. Envie d’en savoir plus sur les concerts, expos et spectacles qui vous feront vibrer cette année ? Rendez-vous pour la présentation de saison ! L’occasion de se retrouver et de découvrir ce qu’il se trame entre nos murs de septembre à décembre. Et qui sait peut-être repartirez-vous avec quelques goodies ou places de concerts…

Après la présentation, la soirée continue

19h30 vernissage de l’exposition Une voix sous silence de Jaky La Brune

20h Surprise Party (concert mystère, gratuit sur réservation) .

