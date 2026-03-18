Présentation de la programmation Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Présentation de la programmation

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 19:30:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Envie d’en savoir plus sur les concerts, expos et spectacles qui vous feront vibrer pour cette fin de saison ? Rendez-vous dans le bar du Tetris en compagnie de l’équipe ! L’occasion de se retrouver et de découvrir ce qu’il se trame entre nos murs d’avril à juin. Et qui sait peut-être repartirez-vous avec quelques goodies ou places de concerts…

Après la présentation, la soirée continue avec le concert de Deadletter + Bleech 9:3 ! .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Présentation de la programmation

L’événement Présentation de la programmation Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie