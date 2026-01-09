Présentation de la programmation Ubu Ubu Rennes Vendredi 23 janvier, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit et ouvert à tous·tes

Que vous réservent les prochains mois à l’Ubu ?

Le **vendredi 23 janvier à 18h30**, Les Trans vous invitent à venir découvrir les artistes qui joueront prochainement à l’Ubu (et hors les murs), et à rencontrer une partie de l’équipe.

Au programme : présentation des dates à venir et écoutes d’extraits musicaux !

Ubu 1 Rue Saint Hélier Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



